Події

17:40 20.06.2022

Rozetka та "Карітас Україна" запустили збір благодійних наборів для постраждалих від війни

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Rozetka та "Карітас Україна" запустили збір благодійних наборів для постраждалих від війни

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka та міжнародна благодійна організація "Карітас Україна" запустили благодійний проект "Подаруйте набір турботи", повідомили у прес-службі Rozetka.

Як повідомляється, у проекті передбачено два види гуманітарних наборів: продуктові (у складі: каші, консерви, гарячі напої, смаколики) та гігієнічні (засоби для гоління та жіночої гігієни, душу, миття посуду). Їх можна до 30 червня "підвісити" на сайті ініціативи, а саме обрати один або кілька "наборів турботи" та центр "Карітас Україна", після чого сплатити замовлення онлайн.

"Набори турботи" розподілять 10-ма регіональними центрами "Карітас Україна" у Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Івано-Франківську, Дрогобичі, Коломні, Чернівцях, Києві, Житомирі. На наборах розміщуватимуть наліпки з побажаннями українців.

Щотижня центри "Карітас Україна" надають допомогу близько 100 тис. українцям, які потерпіли від війни. Десять центрів, до яких будуть направлені "набори турботи", - це організації "Карітаса", що прийняли найбільше сімей, які успішно евакуювалися з місць важких боїв. та руйнувань. Ці локальні організації розташовані у різних куточках України, що надає можливість допомагати рівномірно", – цитує пресслужба слова директора з комунікацій та мобілізації ресурсів "Карітас Україна" Владислава Шелокова.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року Rozetka та "Карітас Україна" зібрали близько 8 тис. портфелів зі шкільним приладдям для дітей із малозабезпечених сімей, напередодні зимових свят у грудні 2021 р. доставили українським дітям із малозабезпечених сімей подарунки.

Теги: #rozetka #карітас_україна

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