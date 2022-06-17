Зеленський привітав Джонсона з черговим візитом до Києва

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з черговим візитом до Києва.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії сувора та рішуча. Радий знову бачити у Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - повідомляється у телеграм-каналі Зеленського.

Як повідомив у своєму телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак, президент України, команда Офісу президента та уряд обговорили з Джонсоном необхідність постачання важкого озброєння та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака.

Також серед тем були гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків Українській державі.

"Ми дуже вдячні Великій Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються у біді. У нас спільні цілі та розуміння, як їх досягти. Україна переможе з такими сильними союзниками", - зазначив Єрмак.