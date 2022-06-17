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16:39 17.06.2022

Активи групи компаній російської "Татнефти" передано АРМА – ДБР

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Активи групи компаній російської "Татнефти" передано АРМА – ДБР

Активи групи компаній російської "Татнефти" передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

У повідомленні ДБР, розміщеному в п'ятницю в телеграм-каналі, зазначається, що 31 травня 2022 року в межах розслідування кримінального провадження отримано постанови слідчого судді про арешт рухомого та нерухомого майна, рахунків та корпоративних прав групи компаній. "Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

"Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн грн", інформують у ДБР.

За інформацією Бюро, співробітники ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ продовжують досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, що здійснюються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Теги: #татнефть #активи #арма

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