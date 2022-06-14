Українці можуть замінити посвідчення водія на адаптоване до документів ЄС

МВС України повідомляє про можливість заміни посвідчення водія на документ європейського зразка.

"Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС. Тому якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", - ідеться у повідомленні МВС у вівторок у телеграм-каналі.

За інформацією міністерства, для заміни посвідчення водія необхідний паспорт, копія ідентифікаційного номера та чинне посвідчення водія.

У повідомленні уточнюється, що замість піктограм на посвідченні водія розміщені коди, які використовуються в європейському посвідченні водія.

"Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду 78", - йдеться в повідомленні.