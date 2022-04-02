Російський снаряд влучив у Чернігівський обласний центр онкології: двоє людей поранені, ще один контужений

Чернігівська окружна прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 1 квітня 2022 року російський снаряд влучив в одне з відділень комунального некомерційного підприємства "Чернігівський обласний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради. Осколкових поранень дістали двоє співробітників медичного закладу. Ще одна людина зазнала контузії", - повідомив Офіс генпрокурора.

У приміщенні, куди влучив снаряд, перебували 22 пацієнти – паліативні хворі та люди після операції, які не могли залишити заклад і потребували постійного спостереження лікарів. "Жоден із них не постраждав", - наголошується в повідомленні.

Матеріали для проведення досудового розслідування передані УСБУ в Чернігівській області.