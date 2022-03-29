Події

10:27 29.03.2022

У вівторок в Україні планується відкрити три гуманітарних коридори в Донецькій і Запорізькій областях – Верещук

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У вівторок в Україні планується відкрити три гуманітарних коридори в Донецькій і Запорізькій областях – Верещук

На вівторок, 29 березня, погоджено три гуманітарних коридори, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Донецька область - з міста Маріуполя до міста Запоріжжя люди зможуть виїхати власним автотранспортом. Також зараз із Запоріжжя вирушили 34 автобуси для евакуації маріупольців із міста Бердянська. Ми розраховуємо, що до вечора вони дістануться міста. Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Незважаючи на відсутність узгодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі", - розповіла Верещук.

Іще один коридор планується відкрити у Запорізькій області – з міста Мелітополя до міста Запоріжжя. Автобуси та гуманітарна допомога вже виїхали із Запоріжжя, але час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси збиратимуть людей біля відділення ДСНС на вул. Алексєєва, 12.

Із міста Енергодару до міста Запоріжжя у супроводі машини ДСНС о 10:00 вирушить колона людей приватним транспортом. Місце формування колони - навпроти міської ради.

Крім того, до Енергодару із Запоріжжя вирушила колона вантажівок із гуманітарною допомогою.

Теги: #гуманітарні_коридори
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