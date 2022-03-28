Гуманітарні коридори 28 березня не будуть відкриті через загрозу провокацій – Верещук

У понеділок, 28 березня, гуманітарні коридори для евакуації мирного населення з бойових дій населених пунктів, розташованих у зоні бойових дій, не відкриватимуться, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому з міркувань безпеки громадян сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - написала Верещук у телеграм-каналі в понеділок уранці.