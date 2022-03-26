За добу харківські рятувальники 59 разів виїжджали на гасіння пожеж, піротехніки відпрацювали 39 адрес

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 59 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбору завалів зруйнованих будівель.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники Харківського гарнізону розчищали завали зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель разом із колегами з Дніпропетровського та Полтавського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також комунальниками.

"Проводилися пошукові роботи та розбирання завалів у Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах Харкова", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних складських та інших будівель, що виникали у Основ'янському, Київському Індустріальному та Московському районах Харкова, а також Чугуївському та Ізюмському районах області.

Найбільше таких викликів на пожежі, спричинені обстрілами, було у Київському (4) та Московському (3) районах міста.

Також протягом доби рятувальники виїжджали на гасіння 25 пожеж, пов'язаних із горінням сухої трави та очерету на відкритих територіях та природних екосистемах. Загальна площа таких пожеж становила 35,8 га.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано 39 адрес у Харкові та Харківському районі, де знаходилися спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.