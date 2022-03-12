Російські окупанти до вечора суботи знову обстріляли міста Сєверодонецьк та Рубіжне – ДСНС

Російські окупанти до вечора суботи знову обстріляли міста Сєверодонецьк і Рубіжне в Луганській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Ворожі російські загарбники продовжують обстрілювати мирні міста Луганської області. До вечора окупанти знову обстріляли міста Сєвєродонецьк та Рубіжне, через що горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозаправна станція", - наголошується в повідомленні.

Рятувальники продовжують ліквідувати пожежі та допомагати мирному населенню.