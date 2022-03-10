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22:10 10.03.2022

Кабмін затвердив порядок використання "єДокумента" - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Кабінет Міністрів затвердив порядок використання вже анонсованого "єДокумента".

"Сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого "єДокумента". Його можна буде згенерувати у застосунку і на порталі "Дія", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у четвер увечері.

За його словами, "єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи.

"Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особистість", - додав він.

Раніше Шмигаль повідомляв, що у застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення "єДокумент", який міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.

Теги: #єдокумент
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