Кабмін затвердив порядок використання "єДокумента" - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Кабінет Міністрів затвердив порядок використання вже анонсованого "єДокумента".

"Сьогодні затвердили порядок використання вже анонсованого "єДокумента". Його можна буде згенерувати у застосунку і на порталі "Дія", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у четвер увечері.

За його словами, "єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особи.

"Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особистість", - додав він.

Раніше Шмигаль повідомляв, що у застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення "єДокумент", який міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото.