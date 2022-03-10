Події

09:06 10.03.2022

На Харківщину прибула гумдопомога з інших регіонів України, а також Швейцарії та Польщі – Синєгубов

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Харківський обласний логістичний штаб продовжує збирати та поширювати гуманітарну допомогу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За вчора розвантажили шість фур, 12 вагонів. Вантаж прийшов від Чернівців, Тернополя, Кременчука, Львова. Серед іноземних партнерів – Швейцарія, Польща. Очікуємо допомоги з Греції. Це продукти харчування, зокрема і дитяче, одяг, медикаменти", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, частину вантажів забирають територіальні громади. Зібрану гуманітарну допомогу надсилають до пунктів "Нової пошти", а також відділень "Укрпошти".

"Це значно полегшить отримання найнеобхіднішого", - зазначив Синєгубов.

Теги: #гумдопомога #харківська
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