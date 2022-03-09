ДЕЯКІ ПОЛІТИКИ ШУКАЮТЬ НИТОЧКИ В РОСІЮ. ВІДПОВІДЬ БУДЕ ШВИДКОЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція
Публічне коментування постачання зброї може ускладнити отримання додаткових можливостей для української армії - Резніков
Україна подала на РФ до суду ООН за спотворення поняття "геноцид" – ексзаступник генпрокурора Мамедов
Транспорт для евакуації цивільних із Ворзеля, Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля вже вирушив на місця – голова обладміністрації
Окупанти відкрили вогонь по правоохоронцях і цивільних під час евакуації з Демидова, один поліцейський загинув – Нацполіція
Затриманим на Миколаївщині дев'ятьом російським військовим повідомлено про підозру в зазіханні на цілісність України – Нацполіція
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