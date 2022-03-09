Події

12:20 09.03.2022

ДЕЯКІ ПОЛІТИКИ ШУКАЮТЬ НИТОЧКИ В РОСІЮ. ВІДПОВІДЬ БУДЕ ШВИДКОЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Теги: #блискавка
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