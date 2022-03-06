У МАРІУПОЛІ З 12:00 РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЕВАКУАЦІЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ - МІСЬКРАДА

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба
Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги – міськрада
Російські окупанти за минулу добу вбили 1 мирного жителя в Донецькій області, ще 8 поранені - поліція
Резніков: Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії", і весь світ має перестати
Оборона Харкова дуже потужна, всі спроби противника зайти до міста або пройти через нього завершуються знищенням окупантів – голова ОВА
СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины