Події

10:08 06.03.2022

У МАРІУПОЛІ З 12:00 РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЕВАКУАЦІЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ - МІСЬКРАДА

0 хв читати

Теги: #блискавка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 05.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДОНБАС БОРОТИСЯ ЗА СВОБОДУ РАЗОМ З ІНШИМИ УКРАЇНСЬКИМИ МІСТАМИ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ДОНБАС БОРОТИСЯ ЗА СВОБОДУ РАЗОМ З ІНШИМИ УКРАЇНСЬКИМИ МІСТАМИ

21:38 05.03.2022
СПРОТИВ НАШИХ ЛЮДЕЙ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДАЄ НАМ УПЕВНЕНІСТЬ, ЩО МИ ВІДБУДУЄМО НАШУ ДЕРЖАВУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

СПРОТИВ НАШИХ ЛЮДЕЙ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДАЄ НАМ УПЕВНЕНІСТЬ, ЩО МИ ВІДБУДУЄМО НАШУ ДЕРЖАВУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19:02 05.03.2022
ТРЕТІЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ УКРАЇНА-РФ ВІДБУДЕТЬСЯ У ПОНЕДІЛОК - АРАХАМІЯ

ТРЕТІЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ УКРАЇНА-РФ ВІДБУДЕТЬСЯ У ПОНЕДІЛОК - АРАХАМІЯ

08:29 05.03.2022
МОСКВА ПОГОДИЛАСЬ З 9.00 ОГОЛОСИТИ РЕЖИМ ТИШІ І ВІДКРИТИ ГУМАНІТАРНІ КОРИДОРИ ДЛЯ ВИХОДУ МИРНИХ ЖИТЕЛІВ ІЗ МАРІУПОЛЯ І ВОЛНОВАХИ

МОСКВА ПОГОДИЛАСЬ З 9.00 ОГОЛОСИТИ РЕЖИМ ТИШІ І ВІДКРИТИ ГУМАНІТАРНІ КОРИДОРИ ДЛЯ ВИХОДУ МИРНИХ ЖИТЕЛІВ ІЗ МАРІУПОЛЯ І ВОЛНОВАХИ

23:01 04.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВАЖАЄМО, ЩО КРАЇНИ НАТО САМІ СТВОРИЛИ НАРАТИВ, ЩО НІБИТО ЗАКРИТТЯ НЕБА СПРОВОКУЄ ПРЯМУ АГРЕСІЮ РФ ПРОТИ НАТО

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: МИ ВВАЖАЄМО, ЩО КРАЇНИ НАТО САМІ СТВОРИЛИ НАРАТИВ, ЩО НІБИТО ЗАКРИТТЯ НЕБА СПРОВОКУЄ ПРЯМУ АГРЕСІЮ РФ ПРОТИ НАТО

20:24 04.03.2022
ЄІБ ЗАТВЕРДИВ EUR668 МЛН ЕКСТРЕНОЇ ФІНПІДТРИМКИ УКРАЇНІ

ЄІБ ЗАТВЕРДИВ EUR668 МЛН ЕКСТРЕНОЇ ФІНПІДТРИМКИ УКРАЇНІ

15:29 04.03.2022
ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК

ПОЗИЦІЯ РФ У ПЕРЕГОВОРАХ ЖОРСТКА, АЛЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ПІДЕ НА ЖОДНІ ПОСТУПКИ, ЯКІ МОГЛИ Б ПРИНИЗИТИ УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ КРАЇНИ - ПОДОЛЯК

15:00 04.03.2022
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ НЕ ДАЮТЬ ДОБРО НА "ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР" ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ГУМДОПОМОГИ НА ХЕРСОНЩИНУ – ГОЛОВА ОВА

11:05 04.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ - РОСІЯНАМ: МИ РАЗОМ У 1986 РОЦІ БОРОЛИСЯ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВИ МАЄТЕ СКАЗАТИ СВОЇЙ ВЛАДІ, ЩО ХОЧЕТЕ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ БЕЗ РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ

09:27 04.03.2022
ФРЕГАТ "ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ", ЩО ПЕРЕБУВАВ НА РЕМОНТІ, ЗАТОПЛЕНИЙ, ЩОБ НЕ ДІСТАВСЯ ВОРОГОВІ, - РЕЗНІКОВ

ФРЕГАТ "ГЕТЬМАН САГАЙДАЧНИЙ", ЩО ПЕРЕБУВАВ НА РЕМОНТІ, ЗАТОПЛЕНИЙ, ЩОБ НЕ ДІСТАВСЯ ВОРОГОВІ, - РЕЗНІКОВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Евакуація мирного населення з Маріуполя розпочнеться о 12:00 – міськрада

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Бучі та блокують доставку гумдопомоги – міськрада

Ворог втратив в Україні вже 88 літаків і гелікоптерів – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Евакуаційний потяг буде подано в Лисичанськ о 16:00 - голова Луганської обладміністрації

Російські окупанти за минулу добу вбили 1 мирного жителя в Донецькій області, ще 8 поранені - поліція

Поранених окупантами жителів Новопскова госпіталізовано, відкрито справу

Евакуація мирного населення з Маріуполя розпочнеться о 12:00 – міськрада

Резніков: Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії", і весь світ має перестати

Оборона Харкова дуже потужна, всі спроби противника зайти до міста або пройти через нього завершуються знищенням окупантів – голова ОВА

Київське метро працює у режимі перевезень до 19:00

Триває дуже жорстка війна, з великими втратами в агресора – Подоляк

СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи й агентів російських спецслужб в Україні – пресслужба

Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА