ДСНС: Окупанти не дають рятувальникам розпочати ліквідацію наслідків пожежі на ЗАЄС

Окупанти не дають змоги пожежникам розпочати ліквідацію наслідків пожежі на Запорізькій АЕС, повідомляють у ДСНС.

"Унаслідок обстрілів на території АЕС станом на 4:00 продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі. Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС розпочати ліквідацію наслідків пожежі", - повідомляє ДСНС у Телеграм.

У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один (4-й) енергоблок із шести.

Джерело:https://t.me/dsns_telegram/4240