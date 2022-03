Міносвіти закликає компанії Clarivate та Elsevier припинити співпрацю з Росією

Міністерство освіти і науки закликає компанії Clarivate та Elsevier припинити співпрацю з Росією.

"В умовах повномасштабної російської агресії весь демократичний світ об'єднався та підтримує Україну. Наукове співтовариство нашої держави також потребує повної підтримки та солідарності з боку світової наукової спільноти. Максимальне обмеження використання Російською Федерацією, її установами та громадянами інформації в галузі науки та технологій стане відповіддю на застосування проти нашої країни танків і ракет", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Міністерство звернулося до компаній Clarivate та Elsevier, яким належать найбільші реферативні, бібліографічні бази даних Web of Science та Scopus, із закликом: повністю припинити співпрацю з Росією, позбавити російські установи, а також установи, створені з 2014 року на тимчасово окупованих територіях України, до баз даних Web of Science, Scopus і всіх інших електронних баз даних та інструментів, що належать компаніям; припинити співпрацю з громадянами РФ, які працюють у компаніях та його представництвах; припинити індексування реферативними, бібліографічними базами даних Web of Science та Scopus журналів, що видаються російськими установами, а також установами, що діють на тимчасово окупованих територіях України; припинити проведення компаніями навчальних та інших заходів, призначених для вчених із РФ; припинити існування російського індексу наукового цитування (RSCI) як окремого індексу платформи Web of Science.

Крім того, з огляду на сприяння білоруською владою нападу Росії на Україну, Міносвіти також наголосило на доцільності призупинити співпрацю з Республікою Білорусь та закликало позбавити білоруські установи доступу до всіх електронних баз даних, що належать компаніям Clarivate та Elsevier.