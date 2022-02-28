ЄС проведе у понеділок два засідання - у сфері енергетики та у сфері оборони через війну РФ проти України

Європейська рада у понеділок проведе два засідання, на яких обговорюватимуться наслідки війни, яку проти України розв'язала Росія, в енергетичній сфері та питання надання допомоги українській армії.

Відповідні оголошення у понеділок у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Високий представник Жозеп Боррель головуватиме на неформальному засіданні міністрів оборони. Вони обговорять, як реагувати на запит про військову допомогу українським збройним силам і як саме надати військову підтримку. Так само міністри енергетики зустрінуться сьогодні в другій половині дня. Європейський комісар Кадрі Сімсон представлятиме Комісію. Міністри обговорюватимуть наслідки російського нападу на Україну на енергетичний ринок та його вплив на ЄС", - сказав він.