Події

14:07 28.02.2022

ЄС проведе у понеділок два засідання - у сфері енергетики та у сфері оборони через війну РФ проти України

1 хв читати
ЄС проведе у понеділок два засідання - у сфері енергетики та у сфері оборони через війну РФ проти України

Європейська рада у понеділок проведе два засідання, на яких обговорюватимуться наслідки війни, яку проти України розв'язала Росія, в енергетичній сфері та питання надання допомоги українській армії.

Відповідні оголошення у понеділок у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Високий представник Жозеп Боррель головуватиме на неформальному засіданні міністрів оборони. Вони обговорять, як реагувати на запит про військову допомогу українським збройним силам і як саме надати військову підтримку. Так само міністри енергетики зустрінуться сьогодні в другій половині дня. Європейський комісар Кадрі Сімсон представлятиме Комісію. Міністри обговорюватимуть наслідки російського нападу на Україну на енергетичний ринок та його вплив на ЄС", - сказав він.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після останнього обстрілу Харкова 31 особа поранена – міськрада

У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

Прикордонники, які захищали о. Зміїний від російської армії, живі й перебувають у полоні – ВМС ЗСУ

Кілька тисяч іноземців виявили бажання приєднатися до міжнародного легіону - Міноборони

У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

ОСТАННЄ

Мера Куп'янська підозрюють у держзраді за здачу міста - генпрокурор

Унаслідок обстрілу Сєвєродонецька є жертва та поранені – голова Луганської ОДА

"Укрзалізниця" організувала трансфери до КПП з країнами ЄС із вокзалів Ужгорода, Мукачева та Чопа

Після останнього обстрілу Харкова 31 особа поранена – міськрада

У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

Мера Південного, його заступника, керівника райвідділу поліції та дільничного інспектора затримано за держзраду - голова Харківської обладміністрації

Україна закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію з організації - Монастирський

Арестович: Позиція Києва на переговорах із росіянами – припинення вогню та виведення всіх російських солдатів із території України

Прикордонники, які захищали о. Зміїний від російської армії, живі й перебувають у полоні – ВМС ЗСУ

Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА