Події

03:50 26.02.2022

Російські військові намагаються атакувати ТЕЦ-6 у Києві, триває обстріл у районі ст. м. Берестейська – Держспецзв'язку

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Російські військові намагаються захопити ТЕЦ-6 на Троєщині у Києві, паралельно йде обстріл військової частини у районі ст. м. "Берестейська", повідомили у Держспецзв'язку.

"Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства в ніч на суботу.

Також у Держспецзв'язку додали, що ворог обстрілює військову частину у районі метро "Берестейська".

Джерело: https://t.me/dsszzi_official

Теги: #тец_6
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