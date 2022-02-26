Російські військові намагаються атакувати ТЕЦ-6 у Києві, триває обстріл у районі ст. м. Берестейська – Держспецзв'язку

Російські військові намагаються захопити ТЕЦ-6 на Троєщині у Києві, паралельно йде обстріл військової частини у районі ст. м. "Берестейська", повідомили у Держспецзв'язку.

"Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства в ніч на суботу.

Також у Держспецзв'язку додали, що ворог обстрілює військову частину у районі метро "Берестейська".

Джерело: https://t.me/dsszzi_official