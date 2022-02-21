Події

10:05 21.02.2022

Посольство України засуджує публікацію ізраїльським телеканалом інтерв'ю Пушиліна

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Посольство України в Ізраїлі засуджує ситуацію з публікацією ізраїльського державного медіа-ресурсу 11 KAN із представником російської окупаційної адміністрації в окупованому Донецьку. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці Посольства в соцмережі Facebook.

«Ми рішуче засуджуємо те, що 11 КАН перетворився на інструмент російської пропаганди та поширює російські помилкові наративи щодо ситуації в Україні. Привернення уваги до представника російської окупаційної адміністрації ще більше посилює і так напружену ситуацію з безпекою і підриває зусилля з деескалації напруженості. Це не свобода слова, а підливання олії у вогонь», - йдеться у заяві.

У диппредставництві наголосили, що ізраїльські ЗМІ використовуються для гібридної війни, яку Росія веде проти демократій та вільних націй.

«Особливо обурює, що так зване «інтерв'ю» вийшло у той момент, коли весь демократичний світ, ключові партнери Ізраїлю – США, Великобританія та ЄС докладають величезних зусиль, щоб утримати Росію від подальшого вторгнення в Україну», - зазначають дипломати.

При цьому в Посольстві вимагали видалити цей матеріал з усіх медіа-майданчиків та ресурсів.

Як відомо, 19 лютого в ефірі телеканалу 11 KAN вийшло інтерв'ю Д.Пушиліна. Російськомовне населення Ізраїлю почуло лише терориста, а коментарі журналіста на івриті їм були незрозумілі через незнання мови.

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