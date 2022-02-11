Події

19:58 11.02.2022

РНБО продовжить практикувати виїзні засідання

1 хв читати
РНБО продовжить практикувати виїзні засідання

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) також буде виїзним, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Президент дав доручення – наступне засідання… також буде виїзним. І сьогодні була пропозиція від президента України, щоб не лише у Києві відбувалися такі засідання РНБО з важливих питань життєдіяльності нашої країни", – сказав Данілов на брифінгу у п'ятницю за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові.

За словами Данілова, визначати регіон і місто для виїзних засідань буде президент.

"Він обиратиме місце залежно від того, яке питання ми розглядатимемо", – зазначив Данілов.

Як повідомлялося, у п'ятницю виїзне засідання РНБО відбулося у Харкові.

Теги: #снбо #виїзні_засідання
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 30.12.2021
РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

07:56 20.12.2021
Данілов: Зброї в "годину Х" має бути і буде достатньо

Данілов: Зброї в "годину Х" має бути і буде достатньо

19:59 22.10.2021
Населенню, ТКЕ і низці інших споживачів постачання газу буде забезпечено до кінця опалювального сезону без права відключення

Населенню, ТКЕ і низці інших споживачів постачання газу буде забезпечено до кінця опалювального сезону без права відключення

20:25 18.05.2021
Кабміну доручено передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки фінансування сектора нацбезпеки на рівні 5% від ВВП

Кабміну доручено передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки фінансування сектора нацбезпеки на рівні 5% від ВВП

20:16 03.11.2020
Данілов закликає суддів КС перестати "шантажувати" країну і подати у відставку

Данілов закликає суддів КС перестати "шантажувати" країну і подати у відставку

07:15 11.09.2020
У РНБО підписали Меморандум про співпрацю з Міжнародним фондом виборчих систем

У РНБО підписали Меморандум про співпрацю з Міжнародним фондом виборчих систем

19:05 09.09.2019
Секретар РНБО України та глава МЗС Молдови обговорили питання енергобезпеки

Секретар РНБО України та глава МЗС Молдови обговорили питання енергобезпеки

19:37 08.07.2019
СБУ та Нацполіція отримали низку доручень щодо захисту інформаційного простору країни

СБУ та Нацполіція отримали низку доручень щодо захисту інформаційного простору країни

09:55 20.05.2019
Порошенко звільнив секретаря РНБО Турчинова

Порошенко звільнив секретаря РНБО Турчинова

14:45 18.12.2018
Кабмін затвердив нову редакцію Морської доктрини України на період до 2035 року

Кабмін затвердив нову редакцію Морської доктрини України на період до 2035 року

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Білому домі стверджують, що Росія може напасти на Україну під час Олімпійських ігор

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

РНБО розглянула питання про зовнішні та внутрішні ризики для України, зокрема ризики для морського судноплавства

Кількість членів тероборони в Україні має становити 2 млн осіб

РФ скасувала перекриття акваторії Азовського моря - АМПУ

ОСТАННЄ

Білий дім закликає американців покинути Україну протягом 24-48 годин

У Білому домі стверджують, що Росія може напасти на Україну під час Олімпійських ігор

Громадянам Латвії рекомендували покинути Україну

США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

Країни Балтії запросили у Білорусі пояснення щодо концентрації військ

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

Глава Мін'юсту оцінює як близькі до нуля шанси Коломойського та Боголюбова переглянути програш арбітражу до України на $6 млрд

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА