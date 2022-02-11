РНБО продовжить практикувати виїзні засідання

Наступне засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) також буде виїзним, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Президент дав доручення – наступне засідання… також буде виїзним. І сьогодні була пропозиція від президента України, щоб не лише у Києві відбувалися такі засідання РНБО з важливих питань життєдіяльності нашої країни", – сказав Данілов на брифінгу у п'ятницю за підсумками виїзного засідання РНБО у Харкові.

За словами Данілова, визначати регіон і місто для виїзних засідань буде президент.

"Він обиратиме місце залежно від того, яке питання ми розглядатимемо", – зазначив Данілов.

Як повідомлялося, у п'ятницю виїзне засідання РНБО відбулося у Харкові.