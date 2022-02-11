Міністр юстиції переконаний, що проблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде

Проблем із внесенням даних про бенефіціарів не буде, висловив упевненість міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Президентський законопроект уможливлює і онлайн-надання з кваліфікованим електронним підписом документа замість нотаріального посвідчення, і автоматичну перевірку внесених даних з наявними даними реєстрів. Якщо закон буде ухвалено досить швидко, то ми без проблем напишемо відповідне програмне забезпечення, і нехай вони вже всі подаються хоч натовпом - встигнемо опрацювати", - пояснив він.

Малюська також зазначив, що в разі затвердження норми, яка передбачає, що дата надання відомостей про бенефіціарів прив'язана до дати створення компанії, "в кожного буде свій дедлайн, і це розтягне кількість охочих у часі".

Глава Мін'юсту також уточнив, що відомство не перевірятиме інформацію про зарубіжних бенефіціарів.

"У нас і даних замало, щоб перевіряти, і кваліфікації реєстраторів і нотаріусів. Вимагати від шести тисяч нотаріусів і ще кількох тисяч реєстраторів, щоб вони змогли зайти й перевірити реєстр, наприклад, Британських Віргінських островів - це трохи занадто. Вони не змогли б це подужати, тим паче що є дуже багато країн, які не публікують дані або надають їх тільки за певну плату", - сказав Малюська.