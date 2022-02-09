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16:07 09.02.2022

"Україна післязавтра" – це форум з підготовки реального плану дій для України - Данилюк, Клімкін і Рябошапка

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"Україна післязавтра" – це форум з підготовки реального плану дій для України - Данилюк, Клімкін і Рябошапка

Форум “Україна післязавтра” підготує покроковий план дій для розвитку України і дасть зрозумілі відповіді на питання безпеки, справедливості і добробуту. Про це повідомили співзасновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк, Павло Клімкін та Руслан Рябошапка під час відкриття форуму 9 лютого у Києві.

За словами Олександра Данилюка, сьогодні Україні потрібен чіткий план перезавантаження і розвитку. “Мета форуму “Україна післязавтра” - вже сьогодні започаткувати розробку такого плану, щоб з першого дня можна було приймати швидкі та ефективні рішення в інтересах держави і людей", - зазначив він.

Руслан Рябошапка зазначив, що форуми "Україна післязавтра" незабаром пройдуть по всій країні. До розробки плану дій, за його словами, залучать професіоналів із досвідом з усієї України. "Це представники громадськості, бізнесу, науковці, люди з позитивними кейсами у державному управлінні та місцевому самоврядуванні", - наголосив Рябошапка.

“На виході країна отримає не черговий бюрократичний документ, відірваний від реальності, а покроковий план, який дасть зрозумілі відповіді на питання безпеки, справедливості і добробуту”, - підкреслив Павло Клімкін.

"Ми переконані, що ті, хто розроблятимуть цей план, матимуть можливість його реалізувати. Бо інакше свій план щодо України реалізує Путін", - наголосив він. 

У форумі "Україна післязавтра” також взяли участь відомі політики, експерти і громадські активісти, у тому числі Андрій Загороднюк, Геннадій Зубко, Павло Кухта, Сергій Фурса, Юрій Бутусов, Олег Сенцов, Андреас Умланд, Лілія Гриневич, Вікторія Войціцька, Михайло Жернаков, Віталій Шабунін, Віктор Трепак, Борислав Береза та інші.

Нагадаємо, Центр національної стійкості та розвитку заснували у 2020 році міністр фінансів України (2016-2018), секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк, міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін і генеральний прокурор (2019-2020)  Руслан Рябошапка.

Теги: #рябошапка #данилюк #клімкін
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