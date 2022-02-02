Кабмін розширив програму "єПідтримка" на українців віком від 14 років

Кабінет Міністрів розширив державну програму з виплати 1 тис. грн вакцинованим "єПідтримка" на підлітків віком від 14 років, а також розширив перелік витрат, на які ці кошти можуть бути витрачені.

Відповідну постанову уряд підтримав на засіданні в середу.

Згідно з нею, витратити кошти в рамках "єПідтримки" можна буде на оплату освітніх послуг (зокрема, гуртків та секцій, здобуття професійної чи профтехнічної, вищої освіти), харчування в освітніх закладах, проживання в гуртожитках. Також за ці кошти тепер можна придбати спортивний інвентар, засоби масової інформації та канцелярію.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незабаром уряд планує розширити програму та дозволити вакцинованим людям з інвалідністю 1-2 груп витрачати кошти програми на лікарські засоби, а згодом – оплату комунальних послуг, коли таку опцію буде підключено до програми.