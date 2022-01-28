Тетяна Ковтун обійматиме посаду виконавчого директора Офісу реформ Кабінету Міністрів

За результатами конкурсного відбору з січня 2022 року посаду виконавчого директора Офісу реформ КМУ обійматиме Тетяна Ковтун, йдеться у повідомленні офісу на офіційному сайті у п'ятницю.

“Використовуючи як міжнародну експертизу, так і досвід українських фахівців, Офіс реформ допомагає Уряду України у розробці та втіленні важливих для країни перетворень. Я дякую за плідну роботу Антону Ященку і вітаю нового виконавчого директора Тетяну Ковтун. Попереду у нас складні завдання і багато роботи”, - цитує офіс у повідомленні слова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Тетяна Ковтун має має понад 15 років професійного досвіду, зокрема на державній службі та в Представництві ЄС в Україні. широку експертизу та практичний досвід у сфері належного врядування, реформування публічної адміністрації та державної служби, законотворчої роботи, управління проєктами та координації міжнародної технічної допомоги.

Антон Ященко, який працював виконавчим директором Офісу реформ з 2016 року, прийняв рішення продовжити свій професійний розвиток в іншій сфері. Конкурс на посаду виконавчого директора Офісу реформ КМУ було оголошено в жовтні минулого року. Конкурсний відбір здійснювала комісія у складі представників КМУ, ЄБРР та Представництва ЄС в Україні, із залученням професійних рекрутерів консалтингової компанії Odgers Berndtson Ukraine.

Офіс реформ КМУ - це консультативно-дорадчий орган, який надає комплексну підтримку Кабінету Міністрів, супроводжуючи реформи від аналізу проблеми і розробки ідеї та механізму її впровадження до моніторингу ефективності та комунікації змін. Офіс реформ координується Прем’єр-міністром України.

Офіс реформ КМУ є частиною програми «Українська архітектура реформ», яка фінансується з Багатостороннього Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (MDA), що керується ЄБРР. Учасниками Фонду є Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, найбільший донор.