Події

17:02 22.01.2022

Блінкен обговорив із главою МЗС Канади нарощування Росією військових сил біля кордонів України

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Блінкен обговорив із главою МЗС Канади нарощування Росією військових сил біля кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі щодо нарощування Росією військових сил біля кордонів України.

"Важлива розмова з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі про неспровоковане нарощування Росією військової могутності біля кордонів України. Ми, як і раніше, віддані дипломатії, але готові в координації з союзниками НАТО та партнерами вжити серйозних заходів з огляду на подальшу російську агресію", - написав Блінкен у своєму Twitter. 

Теги: #жолі #блінкен
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