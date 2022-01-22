Блінкен обговорив із главою МЗС Канади нарощування Росією військових сил біля кордонів України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі щодо нарощування Росією військових сил біля кордонів України.

"Важлива розмова з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі про неспровоковане нарощування Росією військової могутності біля кордонів України. Ми, як і раніше, віддані дипломатії, але готові в координації з союзниками НАТО та партнерами вжити серйозних заходів з огляду на подальшу російську агресію", - написав Блінкен у своєму Twitter.