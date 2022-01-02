Події

11:19 02.01.2022

Новий сплеск захворювань на COVID-19 в Україні прогнозується у другій половині січня-лютому - Кузін

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Новий сплеск захворювань на COVID-19 в Україні прогнозується у другій половині січня-лютому - Кузін

За прогнозами з другої половини січня і в лютому буде спостерігатися підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яке, найімовірніше, вже буде викликане новим штамом "Омікрон", заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

Водночас пік зростання захворюваності очікується в середині лютого.

За словами головного санітарного лікаря, станом на 30 грудня було виявлено лише шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон".

Згідно з клінічними даними, інфікування штамом "Омікрон" призводить до легшого перебігу хвороби, ніж при штамі "Дельта". Однак цей штам передається набагато швидше ніж "Дельта".

Кузін зазначив, що ефективність повного курсу вакцинації при штамі "Омікрон" дещо знижується: відсоток зниження зараз становить близько 30%. Бустерна доза може скоротити його до 50%.

Як повідомляв раніше Кузін, в Україну в 2022 році надійде близько 42 млн доз вакцин від COVID-19.

Джерело: http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=3027618

Теги: #кузін #коронавірус
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