Інтерфакс-Україна
17:56 01.12.2025

Inzhur REIT придбав винницький ТРЦ Sky Park за 1,5 млрд грн

Фонд Inzhur REIT придбав вінницький ТРЦ Sky Park у компанії Dragon Capital за 1,513 млрд грн, угода завершена у понеділок, 1 грудня, повідомили у пресслужбі фонду.

"Ще декілька років тому співвласниками об’єктів рівня Sky Park ставали професійні інвестори з великими чеками. Завдяки фонду Inzhur REIT інвестиції у великі комерційні об’єкти стають доступними кожному. І ось прибутковий вінницький ТРЦ тепер належить майже 38 тис. українців. Це змінює правила гри на ринку нерухомості", – коментує СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Як повідомлялось, Dragon Capital придбав ТОВ "Аскор Компані", яке керує ТРЦ Sky Park (загальна площа – 30 тис. кв. м), у 2018 році. За даними Dragon Capital, трафік у ТРЦ Sky Park 2024 року зріс на 18% порівняно з 2023 роком та на 25% – з 2021-м. Показники товарообігу виросли на 23,4% та 85,2% відповідно. В ТРЦ Sky Park.

Антимонопольний комітет України 20 листопада погодив укладення цієї угоди і тепер співвласниками ТРЦ Sky Park є інвестори фонду Inzhur REIT. У портфелі фонду станом на грудень 16 об’єктів, зокрема, будівлі, які орендують McDonald's, "Сільпо", "Фора", Comfy і MasterZoo. Чотири об'єкти для McDonald's і "Фора", а також ритейл-парк з якірним орендарем Novus знаходяться на етапі будівництва. Наразі ТРЦ Sky Park є найбільшим і найдорожчим об'єктом фонду Inzhur REIT. Загальна вартість всіх його активів 3,547 млрд грн.

Фонд Inzhur REIT – пайовий інвестиційний фонд, метою є інвестування у комерційну нерухомість: як у придбання діючих об'єктів, так і в будівництво нових. У вересні п'ять фондів інвестиційної групи Inzhur були об'єднані в один.

Мінімальна інвестиція у Inzhur REIT складає від 10 грн, прогнозована дохідність фонду – від 9,5% річних у доларах США відповідно до курсу Національного банку України. Фактична дохідність за останній рік склала 14,05% у доларах США, загалом фонд Inzhur REIT виплатив інвесторам 417,4 млн дивідендів. До Inzhur REIT вже приєдналося 37,9 тис. інвесторів, середній чек інвестора Inzhur REIT складає 28,5 тис. грн.

