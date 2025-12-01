Інтерфакс-Україна
17:11 01.12.2025

Заява про захоплення окупантами Клинового під Костянтинівкою не відповідає дійсності" - 11 армійський корпус

Фото: https://t.me/Army_Corps_11

В 11-й армійському корпусі спростували розповсюджувану російськими окупантами інформацію про нібито захоплення ними села Клинове Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

"Російське міноборони вкотре поширило черговий фейк про нібито "просування" та "звільнення" населених пунктів на Донеччині, зокрема Клинового. Подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку повномасштабного вторгнення. Заява про нібито "захоплення Клинового" не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні 11-й армійського корпусу в Телеграм.

Також у ЗСУ зазначили, що "за логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б просунутися, по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає". Так само не відповідає дійсності й інформація про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки, додали у корпусі.

"Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів", - йдеться у повідомленні.

11 армійський корпус наголошує, що ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони, і жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає.

"Українські Сили оборони продовжують виконувати свої завдання, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Інформаційні "перемоги", які російське міноборони щодня оголошує на папері, не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті", - заявили у ЗСУ.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України, OSINT-проєкту DeepState та американского Інституту вивчення війни (ISW) і Клинове, і Віролюбівка Краматорського району перебувають під контролем Сил оборони у кількох кілометрах від лінії зіткнення. Натомість у Донецькій області є інше село Клинове - село Бахмутської міської громади, яке наразі перебуває під російською окупацією.

