Інтерфакс-Україна
Події
18:07 28.11.2025

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети "Фламінго" - ЗМІ

1 хв читати

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети "Фламінго" через те, що виробник ракети начебто пов’язаний із Тимуром Міндічем, який опинився в центрі корупційного скандалу в енергетичній сфері, повідомляє iDNES.cz.

"Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети Flamingo, на яку в рамках вшанування пам’яті Дани Драбової було зібрано 12,5 мільйонів крон. Виробник ракети пов’язаний з українським "бізнесменом" Тимуром Міндічем, який опинився в центрі гігантського корупційного скандалу", - пише видання у п’ятницю.

"Зараз ми вирішуємо це питання. Ми шукаємо альтернативу і продовжуємо переговори з ними", — повідомив засновник ініціативи "Подарунок для Путіна" Далібор Дедек. Зібрані кошти ініціатива все ще має на рахунку і не передала їх компанії Fire Point, яка виробляє ракети Flamingo.

Як повідомлялося, у Чехії ініціатива "Подарунок для путіна" зібрала кошти, зокрема, на шість гаубиць для ЗСУ та на гелікоптер Black Hawk UH-60 вартістю $3 млн.

Теги: #подарунок_для_путіна_чехія #фламінго_ракета

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

18:57 29.08.2025
НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

10:14 21.08.2025
Зеленський повідомив про успішні випробування ракети "Фламінго" дальністю 3 тис. км

Зеленський повідомив про успішні випробування ракети "Фламінго" дальністю 3 тис. км

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

Росіяни атакували Білозерську громаду, одна людина загинула – Херсонська ОВА

Громадське обговорення проєктів книг оновленого Цивільного кодексу наближається до фіналу — Стефанчук

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА