Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети "Фламінго" - ЗМІ

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети "Фламінго" через те, що виробник ракети начебто пов’язаний із Тимуром Міндічем, який опинився в центрі корупційного скандалу в енергетичній сфері, повідомляє iDNES.cz.

"Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети Flamingo, на яку в рамках вшанування пам’яті Дани Драбової було зібрано 12,5 мільйонів крон. Виробник ракети пов’язаний з українським "бізнесменом" Тимуром Міндічем, який опинився в центрі гігантського корупційного скандалу", - пише видання у п’ятницю.

"Зараз ми вирішуємо це питання. Ми шукаємо альтернативу і продовжуємо переговори з ними", — повідомив засновник ініціативи "Подарунок для Путіна" Далібор Дедек. Зібрані кошти ініціатива все ще має на рахунку і не передала їх компанії Fire Point, яка виробляє ракети Flamingo.

Як повідомлялося, у Чехії ініціатива "Подарунок для путіна" зібрала кошти, зокрема, на шість гаубиць для ЗСУ та на гелікоптер Black Hawk UH-60 вартістю $3 млн.