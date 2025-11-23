Туман на півдні України в неділю, ожеледиця та вітер на заході в понеділок можуть ускладнити рух транспорту

Туман з видимістю 200-500 м утримається до кінця поточного дня, 23 листопада, у центральних, Одеській та Миколаївській областях, а у понеділок, 24 листопада у західних областях на дорогах очікується ожеледиця, вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами в Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий). "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

Раніше Укргідрометцентр повідомив, що в Україні на початку наступного тижня пройдуть дощі з мокрим снігом, у Чернігівській та Сумській областях місцями значні, на заході країни на дорогах два дні поспіль очікується ожеледиця.