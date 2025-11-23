Інтерфакс-Україна
Події
14:31 23.11.2025

Туман на півдні України в неділю, ожеледиця та вітер на заході в понеділок можуть ускладнити рух транспорту

1 хв читати
Туман на півдні України в неділю, ожеледиця та вітер на заході в понеділок можуть ускладнити рух транспорту

Туман з видимістю 200-500 м утримається до кінця поточного дня, 23 листопада, у центральних, Одеській та Миколаївській областях, а у понеділок, 24 листопада у західних областях на дорогах очікується ожеледиця, вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами в Україні оголошено I рівень небезпечності (жовтий). "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

Раніше Укргідрометцентр повідомив, що в Україні на початку наступного тижня пройдуть дощі з мокрим снігом, у Чернігівській та Сумській областях місцями значні, на заході країни на дорогах два дні поспіль очікується ожеледиця.

Теги: #туман

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 12.11.2025
Укргідрометцентр попереджає про сильний туман на заході України у четвер

Укргідрометцентр попереджає про сильний туман на заході України у четвер

14:06 08.11.2025
Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

13:14 05.11.2025
В Україні в середу ввечері очікується туман – Укргідрометцентр

В Україні в середу ввечері очікується туман – Укргідрометцентр

21:47 22.10.2025
У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

ВАЖЛИВЕ

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Українська делегація прибула до Швейцарії для переговорів зі США

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

ОСТАННЄ

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

Члени європейських парламентів у зверненні до Трампа: Поступитися Росії означає занурити вільний світ в анархію і хаос

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА