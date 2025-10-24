Інтерфакс-Україна
12:04 24.10.2025

У межах спецоперації Matador викрито 6 осіб, причетних до незаконного заволодіння авто в ЄС

Правоохоронці у межах міжнародної спецоперації Matador викрили шістьох учасників організованої групи на незаконному заволодінні транспортними засобами лізингових компаній на території країн Європейського Союзу, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Міжнародне злочинне угруповання діяло з 2022 року та спеціалізувалося на викраденні автомобілів преміумкласу на території країн ЄС. Його учасники через підставних осіб оформлювали договори оренди або лізингу у компаніях, використовуючи підроблені документ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Отримані транспортні засоби доставлялися до визначених місць, де в них змінювали ідентифікаційні номери та блокували GPS-сигнали, після чого автомобілі переправлялися до України для подальшої легалізації або продажу на запчастини. Серед викрадених авто: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, BMW 530 Xdrive, BMW 420i, Audi E-tron та інші елітні транспортні засоби.

До злочинного угрупування входило понад 50 громадян з різних країн.

"Організація мала чітку ієрархічну структуру: вербувальники підшуковували підставних осіб, надаючи перевагу малозабезпеченим або безробітним, перевізники доставляли автомобілі до визначених адрес, а так звані чорні механіки забезпечували технічне втручання в системи безпеки автомобілів, зокрема вимкнення сигналів GPS", - зазначається у повідомленні.

Діяльність угруповання викрито у межах міжнародної спецоперації "Matador", реалізованої українськими правоохоронцями спільно з представниками Європолу та Євроюсту, а також компетентними органами Франції, Іспанії та Польщі.

У травні 2024 року правоохоронці України та країн ЄС одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання учасників групи, переробки та збуту викрадених автомобілів у Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччині та Україні.

Безпосередньо в Україні проведено понад 50 санкціонованих обшуків у причетних до вербування осіб, які організовували незаконне заволодіння транспортними засобами за кордоном.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань провели нову серію обшуків у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Під час обшуків вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 289 та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/u-mezax-specoperaciyi-matador-vikrito-6-ucasnikiv-organizovanoyi-grupi-yaki-vcinili-nezakonne-zavolodinnya-transportnimi-zasobami-v-krayinax-jes

Теги: #matador_операція

