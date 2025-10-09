Інтерфакс-Україна
Події
16:30 09.10.2025

ФСЄ оголосив конкурс грантів на відбудову громад Сумщини

2 хв читати

Фонд Східна Європа (ФСЄ) запрошує організації громадянського суспільства взяти участь у конкурсі грантів у межах проєкту "Спроможні та сильні: Суми", повідомив Фонд в офіційному пресрелізі у четвер. Мета конкурсу – підтримка проєктів ОГС у сферах охорони здоров’я, освіти, житла / укриттів (зокрема їх ремонтів) у територіальних громадах Сумської області, постраждалих від війни.

Згідно повідомлення, гранти розміром від 1 200 000 до 1 700 000 грн надаватимуть на реалізацію проєктів тривалістю 6–8 місяців. Заяви на гранти приймають до 30 жовтня 2025 року, 16:00, винятково через Грантовий портал Фонду Східна Європа.

До участі запрошують благодійні організації та громадські об’єднання, зареєстровані як юридичні особи в Україні та які мають статус неприбутковості (ознаки 0032, 0034, 0036). Претенденти повинні мати підтверджений досвід роботи у Сумській області або бути готовими розширити свою діяльність на територію області. Очікується підтримати до 12 громадських організацій.

17 жовтня проведуть онлайн інформаційну сесію для охочих взяти участь у конкурсі. Тематичні напрями, вимоги до заявників, детальні умови грантового конкурсу доступні в офіційному оголошенні: https://gm.eef.org.ua/dashboard/program/grants_sumy_cso/info/description

Фонд Східна Європа – українська благодійна неприбуткова організація. Від 2008 року Фонд реалізував понад 150 програм різного масштабу, тривалості та складності та скерував близько $60 млн на національні програми та місцеві ініціативи, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства, зміцнення громад і ефективне врядування

Теги: #фсє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 22.01.2025
Україна та Німеччина оголосили про запуск ініціативи Global GovTech Board, з обміну досвідом цифрової трансформації

Україна та Німеччина оголосили про запуск ініціативи Global GovTech Board, з обміну досвідом цифрової трансформації

18:15 21.11.2024
Стартував безоплатний онлайн-курс від ДСНС про підготовку до блекаутів

Стартував безоплатний онлайн-курс від ДСНС про підготовку до блекаутів

15:08 16.08.2021
Сильний громадський сектор – це, зокрема, і сильна країна – президент Фонду Східна Європа Віктор Лях

Сильний громадський сектор – це, зокрема, і сильна країна – президент Фонду Східна Європа Віктор Лях

17:04 12.08.2021
Можна просто написати нам: "Слухайте, є така ідея...", це працює – президент Фонду Східна Європа Віктор Лях

Можна просто написати нам: "Слухайте, є така ідея...", це працює – президент Фонду Східна Європа Віктор Лях

ВАЖЛИВЕ

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи людей

Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА