ФСЄ оголосив конкурс грантів на відбудову громад Сумщини

Фонд Східна Європа (ФСЄ) запрошує організації громадянського суспільства взяти участь у конкурсі грантів у межах проєкту "Спроможні та сильні: Суми", повідомив Фонд в офіційному пресрелізі у четвер. Мета конкурсу – підтримка проєктів ОГС у сферах охорони здоров’я, освіти, житла / укриттів (зокрема їх ремонтів) у територіальних громадах Сумської області, постраждалих від війни.

Згідно повідомлення, гранти розміром від 1 200 000 до 1 700 000 грн надаватимуть на реалізацію проєктів тривалістю 6–8 місяців. Заяви на гранти приймають до 30 жовтня 2025 року, 16:00, винятково через Грантовий портал Фонду Східна Європа.

До участі запрошують благодійні організації та громадські об’єднання, зареєстровані як юридичні особи в Україні та які мають статус неприбутковості (ознаки 0032, 0034, 0036). Претенденти повинні мати підтверджений досвід роботи у Сумській області або бути готовими розширити свою діяльність на територію області. Очікується підтримати до 12 громадських організацій.

17 жовтня проведуть онлайн інформаційну сесію для охочих взяти участь у конкурсі. Тематичні напрями, вимоги до заявників, детальні умови грантового конкурсу доступні в офіційному оголошенні: https://gm.eef.org.ua/dashboard/program/grants_sumy_cso/info/description

Фонд Східна Європа – українська благодійна неприбуткова організація. Від 2008 року Фонд реалізував понад 150 програм різного масштабу, тривалості та складності та скерував близько $60 млн на національні програми та місцеві ініціативи, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства, зміцнення громад і ефективне врядування.