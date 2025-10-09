Китай запровадив санкції проти 14 західних фірм та організацій оборонної сфери

Влада КНР ухвалила рішення запровадити санкції проти 14 компаній та організацій оборонної сфери країн Заходу, переважно зі США, повідомляє в четвер South China Morning Post (SCMP) із посиланням на заяву китайського міністерства комерції.

Зокрема, під санкції потрапила компанія TechInsights, що базується в Канаді, пов’язана з напівпровідниками, реверс-інжинірингом і аналізом ринків.

Цим структурам заборонено торгівлю та інвестиції в КНР, а юридичним і фізичним особам у Китаї не можна вести справи з підсанкційними організаціями, ділитися з ними важливою інформацією.

Крім того, КНР запровадила заходи експортного контролю щодо низки технологій і послуг у сфері видобутку корисних копалин. SCMP зазначає, що уряд уперше пішов на такий крок.

Зі свого боку західні ЗМІ зазначають, що КНР додала до списку рідкісноземельних металів, вивезення яких перебуватиме під контролем, гольмій, ербій, тулій, європій та ітербій.

У міністерстві комерції також звинуватили низку зарубіжних організацій у спробах отримання рідкоземельних металів заради цілей, які ставлять під загрозу безпеку Китаю.

"Ці ресурси використовуються прямо або опосередковано в галузях діяльності, пов’язаних із державною безпекою, як-от військові операції, що загрожує значною шкодою або потенційною загрозою безпеці Китаю та його інтересам", - зазначалося в заяві відомства.

Але в міністерстві не вказали, про які іноземні організації йдеться, додає SCMP.

