Інтерфакс-Україна
Події
14:19 09.10.2025

Опубліковано перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном

2 хв читати
Опубліковано перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном

Українські діти, які перебувають за кордоном, відтепер можуть навчатися за програмою українознавчого компонента у верифікованих суботніх і недільних школах за місцем проживання, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Верифікація суботніх і недільних шкіл — це офіційне підтвердження, що заклад відповідає критеріям МОН і має право організовувати навчання за програмою українознавчого компонента. Результати навчання, здобуті в таких школах, визнаватимуть в Україні — це дасть змогу дітям після повернення в Україну легко продовжити навчання в школі або вступити до закладу професійної чи вищої освіти тощо", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що навчання в суботніх і недільних школах (освітніх осередках) відбувається очно — у вихідні дні.

"Це не лише уроки, а й живе спілкування з однолітками, участь у творчих і культурних заходах, відчуття українського середовища та спільноти. Українська мова є обов’язковою для всіх учнів. У 1–4 класах до української мови додається інтегрований курс "Я досліджую світ", а з 5 класу окремо вивчаються українська література та історія України. Залежно від класу також додаються географія, громадянська освіта та "Захист України", - розповіли у відомстві. 

Зокрема, до переліку перших верифікованих закладів увійшли суботні й недільні школи з Німеччини, Польщі, Великої Британії, Словаччини, США, Азербайджану та ОАЕ. 

Перелік таких осередків уже оприлюднено на платформі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ) за посиланням: https://aikom.iea.gov.ua/cell/cell/cell-list.

Як повідомлялося, у вересні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що найбільш проблематичним є залучення в українську освіту тих дітей, які виїхали за кордон у дошкільному віці.

Теги: #суботні_та_недільні_школи

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

ОСТАННЄ

Цьогоріч 12 кліриків УПЦ (МП) отримали підозри за пособництво державі-агресору

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності – "Укрзалізниця"

Постачання ракет Tomahawk Україні стало б дуже сильним сигналом для Москви - глава МЗС Естонії

Рада призначила виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Окупанти скинули на Слов'янськ 2 авіабомби, 6 жителів поранені

РФ останніми атаками знищила більше половини українського газовидобутку – Bloomberg

Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

Встановлено особу російського командира, який віддав наказ розстріляти цивільних у Куп'янську

Рада ввела тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА