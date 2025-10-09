Опубліковано перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном

Українські діти, які перебувають за кордоном, відтепер можуть навчатися за програмою українознавчого компонента у верифікованих суботніх і недільних школах за місцем проживання, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Верифікація суботніх і недільних шкіл — це офіційне підтвердження, що заклад відповідає критеріям МОН і має право організовувати навчання за програмою українознавчого компонента. Результати навчання, здобуті в таких школах, визнаватимуть в Україні — це дасть змогу дітям після повернення в Україну легко продовжити навчання в школі або вступити до закладу професійної чи вищої освіти тощо", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що навчання в суботніх і недільних школах (освітніх осередках) відбувається очно — у вихідні дні.

"Це не лише уроки, а й живе спілкування з однолітками, участь у творчих і культурних заходах, відчуття українського середовища та спільноти. Українська мова є обов’язковою для всіх учнів. У 1–4 класах до української мови додається інтегрований курс "Я досліджую світ", а з 5 класу окремо вивчаються українська література та історія України. Залежно від класу також додаються географія, громадянська освіта та "Захист України", - розповіли у відомстві.

Зокрема, до переліку перших верифікованих закладів увійшли суботні й недільні школи з Німеччини, Польщі, Великої Британії, Словаччини, США, Азербайджану та ОАЕ.

Перелік таких осередків уже оприлюднено на платформі програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ) за посиланням: https://aikom.iea.gov.ua/cell/cell/cell-list.

Як повідомлялося, у вересні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що найбільш проблематичним є залучення в українську освіту тих дітей, які виїхали за кордон у дошкільному віці.