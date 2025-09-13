Інтерфакс-Україна
08:51 13.09.2025

На Харківщині шестеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині шестеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Сподобівка Куп'янської громади постраждали 76-річний чоловік, 88-річна і 66-річна жінки; у с. Балка Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка; у с. Калинове Золочівської громади постраждали 61-річна і 67-річна жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів у Харківському районі області було пошкоджено будівлі дитячого табору та гараж, у Куп'янському - приватні будинки, автомобіль та господарчу споруду, у Богодухівському - будинок культури, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарчі споруди, легковий автомобіль, у Лозівському - 3 вантажні автомобілі та автомобіль.

 

