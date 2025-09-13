На Харківщині шестеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 12 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"У с. Сподобівка Куп'янської громади постраждали 76-річний чоловік, 88-річна і 66-річна жінки; у с. Балка Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка; у с. Калинове Золочівської громади постраждали 61-річна і 67-річна жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Внаслідок обстрілів у Харківському районі області було пошкоджено будівлі дитячого табору та гараж, у Куп'янському - приватні будинки, автомобіль та господарчу споруду, у Богодухівському - будинок культури, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарчі споруди, легковий автомобіль, у Лозівському - 3 вантажні автомобілі та автомобіль.