Обстріли Херсонщини: 2 людини загинули, 9 поранено

У Херсонський області внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини, ще 9 зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Білозерка, Берислав, Козацьке, Новорайськ, Костирка, Олександрівка, Зимівник, Українка, Золота Балка, Ольгівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Львове, Бургунка, Вірівка, Широка Балка, Червоний Маяк, Раківка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Янтарне, Розлив, Ромашкове, Наддніпрянське, Шевченківка, Високе, Томина Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.