Леоніда Музикуса призначено першим заступником голови Держгеонадр

Кабінет міністрів призначив Леоніда Музикуса першим заступником голови Державної служби геології та надр України.

Згідно з текстом урядового розпорядження, Музикуса призначено першим заступником Держгеонадр від дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більш як 12 місяців від дня припинення чи скасування воєнного стану в країні з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком два місяці.

До цього Музикус обіймав посаду першого заступника генерального директора держпідприємства "Національні інформаційні системи" (НАІС).

"Сьогодні почався новий життєвий етап - на позиції першого заступника голови Державної служби геології та надр України. Так, я не геолог, але вивченням надр я займатись і не буду. Серед моїх завдань - операційний менеджмент, оптимізація процесів, аналіз та підвищення ефективності роботи підприємств зі сфери управління Держгеонадру. Запитувати "чому так" і "навіщо це", не приймати відповідь "бо так завжди робили", мотивувати команду і разом знаходити кращі варіанти розвитку", - написав Музикус у фейсбуці.