Інтерфакс-Україна
08:48 18.08.2025

Кабмін погодив будівництво на Хортиці унікального сховища-укриття

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів державного бюджету для реалізації публічного інвестиційного проєкту "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб" на території Національного заповідника "Хортиця" у Запоріжжі, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Зазначається, що нова будівля виконуватиме подвійну функцію: у мирний час - сучасне сховище для понад 100 тис. музейних експонатів; у разі небезпеки - надійне протирадіаційне укриття для відвідувачів та працівників заповідника.

У відомстві підкреслили, що вперше в історії заповідника з’явиться захисна споруда такого рівня.

"Проєкт підвищить рівень безпеки для мешканців та гостей Запоріжжя; забезпечить збереження унікальної музейної колекції навіть у найскладніших умовах; відповідає цілям сталого розвитку та принципам безбар’єрності", - йдеться в повідомленні.

