19:57 17.08.2025

В Киеве будут звучать взрывы, связанные с кинопроизводством, которые не несут угрозы

Звуки, похожие на выстрелы и взрывы, которые будут раздаваться в воскресенье в центре Киева, связаны с кинопроизводством и не будут нести угрозы, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Сегодня на локациях в центре Киева могут раздаваться звуки, похожие на выстрелы или взрывы. События связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера", - говорится в сообщении в Телеграм-канале.

В КГВА призвали киевлян и ветеранов-военных с пониманием отнестись к таким активностям.

"Речь идет о съемках ленты, основанной на реальных событиях и операциях военнослужащих ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады. Несмотря на войну, страна и наши художники отдают дань уважения воинам, создавая культурный продукт. Столица является не только центром операций наших подразделений, но и пространством для художественного выражения реальных историй о реальных подвигах", - пояснили в ведомстве.

 

 

 

