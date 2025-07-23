Інтерфакс-Україна
Події
08:05 23.07.2025

Агресор вдарив безпілотниками по Дніпропетровщині

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Агресор вдарив безпілотниками по Дніпропетровщині

Агресор вдарив безпілотниками по Кривому Розі та по Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі частково зруйнований приватний будинок, ще 4 – пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі – вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство. У Синельниківському районі побите фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка – трактори і комбайни. Через удар також виникла пожежа. Понівечені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля", - написав Лисак в телеграм-каналі в середу.

Крім того, агресор поцілив з важкої артилерії по Нікопольщині. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки.

 

Теги: #днепропетровская #обстрел

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