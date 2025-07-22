Оззі Осборн помер на 77-му році життя

Британский рок-музикант, співак, вокаліст гурту Black Sabbath Джон Майкл "Оззі" Осборн помер у віці 76 років у місті Бірмінгем.

"З більшим сумом, ніж можна передати простими словами, ми повинні повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був із своєю сім'єю і оточений любов'ю", - йдеться в повідомленні від імені його дружини Шерон та чотирьох його дітей, опублікованому на офіційній сторінці музиканта у Facebook у вівторок ввечері.

5 липня Black Sabbath з Осборном у складі дав свій прощальний благодійний концерт на стадіоні в рідному місті Бірмінгем, де гурт починав свою діяльність у 1968 році. Через суттєві проблеми зі здоров'ям Осборн виступав сидячи. Концерт транслювався по всьому світу. У ньому також взяли участь інші музиканти, які виконували пісні з репертуару гурту.

Джерело: https://www.facebook.com/ozzyosbourne/posts/pfbid02LKmWiEjQ98untgQWB85RX3W3WbCJTBxZqjN5DySyBU9f9NMf8aqjUobPgZHpiufGl