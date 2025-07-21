Інтерфакс-Україна
Події
11:22 21.07.2025

Шмигаль: Рішення про об’єднання Міноборони та Мінстратегпрому створює єдиний простір оборонного управління

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Шмигаль: Рішення про об’єднання Міноборони та Мінстратегпрому створює єдиний простір оборонного управління
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Рішення про об’єднання Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості покращить координацію в оборонній сфері, вважає міністр оброни Денис Шмигаль.

"Це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї", - написав Шмигаль в телеграм-каналі, коментуючи рішення.

"У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу", - додав він.

Разом з тим, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха закликав не допустити втрати критично важливих функцій стратегічного індустріального управління. На його думку, у війні з Росією Україна не має шансів перемогти за чисельністю особового складу, тому вирішальною має стати технологічна, індустріальна та організаційна перевага.

"Ми маємо перемогти технологіями, індустрією і гнучкістю – виробництвом і його масштабом", – підкреслив він.

Наталуха наполягає, що в оновлену структуру Міноборони мають бути інтегровані індустріальний штаб з дронів, РЕБ та інновацій, координація міжнародного виробництва озброєнь, програма "Верстатного пулу", офсетні угоди і локалізація, та програми фінансування стратегічних виробництв.

"Обʼєднувати чи не обʼєднувати міністерства – це не про чиновницький спір за будівлі чи повноваження. У сфері оборони і промисловості – це буквально питання виживання", – підсумував Наталуха.

 

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