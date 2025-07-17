Точицький: Йду з посади, залишаючись на своєму місці як громадянин і як амбасадор української культури

Фото: МКСК

Микола Точицький заявляє, що, йдучи з посади міністра культури і стратегічних комунікацій, він залишається амбасадором української культури.

"Завершив свою роботу як міністр культури та стратегічних комунікацій України. Це була велика честь і водночас велика відповідальність. З вересня 2024 року ми з командою працювали над тим, щоб закласти міцний фундамент для відновлення української культури, захисту спадщини й підтримки медіа. Ми об'єднали міжнародних партнерів навколо культури як ключового елементу відновлення України. Ці ініціативи, довгострокові програми та зобов’язання мають бути продовжені", - написав Точицький в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем'єра Дениса Шмигаля, що має наслідком відставку всього складу уряду.

Він перерахував, що за його каденції вдалося втілити в життя і заявив, що реалізація цих кейсів стала можливою завдяки згуртованій роботі великої команди: співробітників міністерства та центральних органів виконавчої влади, закладів культури та культурної інфраструктури, експертів, дипломатів, діячів культури, медіа, митців, міжнародних партнерів, небайдужих громадян.

"Ви - головні сьогодні. Ті, хто працює сумлінно щодня попри постійну небезпеку. Дякую вам за довіру, силу і витримку. Дякую президенту України, Кабінету міністрів України, Верховній Раді України за довіру та підтримку! Окрема подяка Силам безпеки та оборони України!! Йду з посади, залишаючись на своєму місці як громадянин і як амбасадор української культури", - написав Точицький.

Як повідомлялося, 16 липня голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив кандидатський склад нового уряду України. В той же час, він заявив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

Щодо Точицького, то медіа допускали, що він може стати постійним представником України в Раді Європи.