Rada supports bill on increasing expenditures for defense sector in 2025 state budget

Франція, Італія, Чехія та Угорщина не планують брати участь у програмі НАТО із закупівлі у США зброї для України

Київ. 16 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Брати участь у новому форматі поставок зброї Києву, який запропонував президент США Дональд Трамп, на даний момент погодилися Данія і ФРН, у той час як Франція, Італія, Чехія та Угорщина відмовилися, повідомляють у середу західні ЗМІ.

Крім того, агентство Bloomberg у середу зазначило, що Європа все сильніше відчуває необхідність припинити залежність від американської зброї.

"Європа значною мірою залежить від оборонної промисловості США. Однак через торгові мита, ставлення президента Трампа до НАТО і його недостатнє прагнення брати на себе захист країн альянсу, європейські країни частіше будуть віддавати пріоритет інвестиціям у власні оборонні комплекси", - розповіли співрозмовники агентства.

За інформацією європейського порталу Politico, Франція відмовилася брати участь у купівлі американської зброї для України. Співрозмовники видання повідомили, що замість цього уряд країни має намір зосередитися на нарощуванні власного оборонного бюджету, який минулими вихідними президент республіки Емманюель Макрон пообіцяв збільшити до 2027 року майже вдвічі порівняно з бюджетом на 2017 рік.

Крім того, Париж хоче підтримати європейських виробників, які раніше також постачали Україні протиракетні зенітні комплекси та інше озброєння.

Італія також не має наміру закуповувати у США озброєння для поставок в Україну, але при цьому продовжить надавати військову допомогу Києву. Неназвані представники Міноборони заявили газеті "Стампа" - у відомстві ніколи не велися розмови про закупівлі американської зброї для Києва.

Крім того, газета зазначає, що Італія не має коштів для здійснення операцій такого роду. За словами співрозмовників видання, ця проблема є настільки гострою, що єдина закупівля у США, яку запланувала Італія на найближчі десять років, - це закупівля партії винищувачів F-35 для власних потреб.

В уряді Чехії, в свою чергу, заявили, що військова допомога Києву продовжиться, однак за допомогою участі в інших ініціативах і закупівель у чеських, а не американських виробників.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт не має наміру брати участь у закупівлях американської зброї для України.

Офіційну згоду на закупівлю озброєнь у США на даний момент дали Берлін і Копенгаген. Глава МЗС Данії Ларс Расмуссен заявив про повну готовність приєднатися до фінансування.

У МЗС Нідерландів у свою чергу заявили, що розглядають можливість участі в програмі. Однак, незважаючи на позитивну оцінку ініціативи урядом, Амстердам ще не підтвердив свою прихильність до безпосередньої участі в ній.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, очікується, що до фінансування можуть приєднатися Швеція і Норвегія, а також Велика Британія.

Трамп 11 липня оголосив, що союзники США по НАТО будуть купувати у Вашингтона зброю, яку згодом можна буде передавати Україні.

Рютте під час прес-конференції з Трампом у понеділок назвав "логічним", що за поставки американської зброї в Україну заплатять європейські країни.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила у вівторок, що країни ЄС воліли б, щоб Вашингтон надавав частину військової допомоги Україні безоплатно. "Якщо ми платимо за цю зброю, то це означає, що саме ми, а не США, надаємо цю військову допомогу", - сказала Каллас на прес-конференції в Брюсселі. Вона підкреслила, що в Брюсселі "хотіли б бачити розподіл цих витрат".