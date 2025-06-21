Зеленський пояснив, навіщо Росія передає тіла своїх військових під виглядом загиблих українських захисників

Росія спеціально передає тіла своїх військових під виглядом загиблих українських захисників для того, щоб показати, скільки у них начебто українських тіл, і "розбити" ситуацію про загибель багатьох росіян, пояснив президент України Володимир Зеленський.

"Повернутими тілами займається Міністерство внутрішніх справ разом з Міністерством охорони здоров'я, разом з Генштабом. Є певна процедура. Що з переданими тілами росіян? Треба віддавати їм назад. Ми вважаємо, що вони це роблять спеціально. Щоб показати, скільки у них начебто українських тіл", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 20.06.

За словами президента, на полі бою відбувалися обміни тілами, проте вони ніколи не виходили на публічний рівень. Також обмінювалися і важкопораненими.

"Але цим масовим підходом до кількості вбитих вони спробують розбити ситуацію, що загинуло багато "рускіх". І я думаю, що для них це важливо. Тому що вони боялися визнання цього факту, великої кількості загиблих. Бо якщо настане такий момент, коли путін захоче когось мобілізувати, - його суспільство буде боятися", - пояснив Зеленський.

Він додав, що якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то начебто воно не так страшно виглядає.

"Тобто розбити реальність, в якій ми є, де їх гине набагато більше. У нас є відеофіксація вбитих їх людей дронами тощо. Але, безумовно, вони наступали і їх загиблі залишалися на тій території, на якій вони були", - додав Зеленський.

Він зауважив, що якщо подивитися на обміни, які і так йшли без домовленостей, але не були такими масовими, то стане зрозумілим що глобально було потрібно "рускім".

"Для "рускіх" було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, руським, треба зменшення цієї допомоги. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки", - пояснив глава держави.

Президент зауважив, що позитивно закінчувати зустрічі можна обмінами, а для цього потрібна відповідна кількість обмінів.

"Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони (росіяни – ІФ-У) будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - резюмував Зеленський.