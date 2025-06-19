18:11 19.06.2025
У Києві поновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками після технічного збою
У Києві відновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками, що зазнав технічного збою зранку в четвер, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Відновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі.
Раніше КМДА повідомляла, що збій у сервісі було зафіксовано вранці у зв'язку з технічними причинами.