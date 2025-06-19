Інтерфакс-Україна
Події
18:11 19.06.2025

У Києві поновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками після технічного збою

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У Києві поновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками після технічного збою

У Києві відновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками, що зазнав технічного збою зранку в четвер, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Відновлено роботу сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі.

Раніше КМДА повідомляла, що збій у сервісі було зафіксовано вранці у зв'язку з технічними причинами.

Теги: #qr_квиток

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