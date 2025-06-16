Україна в 2026р. перейде на нові європейські правила у ветеринарній медицині - Держпродспоживслужба

Україна в 2026 році перейде на нові європейські правила у ветеринарній медицині, повідомив голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України Сергій Ткачук на Animal Health Day 2025.

Він нагадав, що закон № 1206-IX “Про ветеринарну медицину” набере чинності 1 березня 2026 року.

“Цей закон — важливий крок до гармонізації нашого законодавства з європейським, зокрема, Регламентом ЄС 2019/6. Він створює сучасну, ефективну та прозору правову основу для всієї сфери ветеринарної медицини: від реєстрації лікарських засобів до контролю їх обігу”, – процитувала виступ Ткачука на конференції пресслужба відомства.

Серед ключових змін, які впроваджуються вказаним законом, він назвав безстрокову реєстрацію ветеринарних препаратів; спрощення процедур для гібридних, гомеопатичних і комбінованих засобів; ліцензування не тільки виробництва, а й імпорту, оптової та роздрібної торгівлі; впровадження належних практик у реалізації та лабораторній діяльності.

“Ці зміни сприятимуть безпечності продукції, здоров’ю тварин і, зрештою, — людей. А ще — зроблять український ринок більш прозорим, конкурентоспроможним і відкритим до інновацій”, - наголосив голова Держпродспоживслужби.