Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" іноземців, залучених до надання гуманітарної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою "Золоте серце" іноземців, які мають особистий внесок у надання благодійної та гуманітарної допомоги в умовах військової агресії Російської Федерації проти України.

Указ №390/2025 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом документу, відзнакою були нагороджені заступниця мера м. Страсбург (Франція) Веронік Бертоль, президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марк Коолс, голова німецько-української організації "BlauGelbes Kreuz" (Синьо-жовтий хрест) Лінда Май, бургомістр м. Санкт-Антон-ам-Арльберг (Австрія) Гельмут Малл, директор Українського наукового центру імені Мацуґучі Тадаші при Університеті Кобе Ґакуін, почесний консул України в м. Кобе (Японія) Йошіхіко Окабе, бургомістр м. Графенвьорт (Австрія) Альфред Рідль, голова виконавчої ради м. Осло (Норвегія) Ерік Лае Солберг, та виконавчий директор Центру міжнародного розвитку Естонської Республіки (ESTDEV) Клен Яааратс.