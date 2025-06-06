Інтерфакс-Україна
Події
12:49 06.06.2025

Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" іноземців, залучених до надання гуманітарної допомоги Україні

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Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" іноземців, залучених до надання гуманітарної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою "Золоте серце" іноземців, які мають особистий внесок у надання благодійної та гуманітарної допомоги в умовах військової агресії Російської Федерації проти України.

Указ №390/2025 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом документу, відзнакою були нагороджені заступниця мера м. Страсбург (Франція) Веронік Бертоль, президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Марк Коолс, голова німецько-української організації "BlauGelbes Kreuz" (Синьо-жовтий хрест) Лінда Май, бургомістр м. Санкт-Антон-ам-Арльберг (Австрія) Гельмут Малл, директор Українського наукового центру імені Мацуґучі Тадаші при Університеті Кобе Ґакуін, почесний консул України в м. Кобе (Японія) Йошіхіко Окабе, бургомістр м. Графенвьорт (Австрія) Альфред Рідль, голова виконавчої ради м. Осло (Норвегія) Ерік Лае Солберг, та виконавчий директор Центру міжнародного розвитку Естонської Республіки (ESTDEV) Клен Яааратс.

Теги: #золоте_серце

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