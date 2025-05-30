Масований удар ворожих БпЛА по території КП у Харкові спровокував пожежу, без постраждалих – мер

Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, на дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - написав Терехову своєму телеграм-каналі.

За його словами, всього було зафіксовано 8 влучань на території Слобідського району міста.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2536

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