03:51 30.05.2025
Масований удар ворожих БпЛА по території КП у Харкові спровокував пожежу, без постраждалих – мер
Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"За попередньою інформацією, на дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій - уточнюються. На місці влучань - пожежа", - написав Терехову своєму телеграм-каналі.
За його словами, всього було зафіксовано 8 влучань на території Слобідського району міста.
Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2536
https://t.me/ihor_terekhov/2537