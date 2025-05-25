Інтерфакс-Україна
Події
12:01 25.05.2025

Сибіга: В закордонних архівах знайдено унікальні й раніше невідомі історичні документи Пилипа Орлика

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в межах проєкту МЗС "Резиденція Пилипа Орлика. Віднайдення історії України в архівах світу" було знайдено "унікальні й раніше невідомі історичні документи", що стосуються фігури гетьмана Пилипа Орлика.

"Знайдено унікальні й раніше невідомі історичні документи: перше досьє Пилипа Орлика, листи українського гетьмана та його родини, а також шведських королів. Віднайдено раніше невідомий лист Пилипа Орлика до султана Махмуда I із закликом до звільнення України від Росії та проголошення її незалежною державою. Принципово важливим надбанням є найдавніший й невідомий до цього козацький документ українською мовою 1582 року", – написав Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що ці унікальні знахідки є результатом багатомісячної роботи українських істориків – Олександра Середи, Олега Однороженка, Марини Траттнер, Наталії Дробязко та Марини Хармак. Українські вчені опрацювали 2500 архівних справ з історичних архівів та бібліотек Литви, 600 архівних сторінок шістьма мовами з Державного архіву Швеції, більше 2200 документів з архівів Туреччини та Болгарії.

"Досліджуючи раніше невідомі сторінки нашої славетної історії, вчені "Резиденції Орлика" відновлюють справжню роль нашої держави у доленосних історичних процесах. Українці, світ та наші міжнародні партнери мають чути і знати про це, щоб розуміти справжній внесок нашої держави у спільну європейську історію. Адже Україна була вирішальним фактором багатьох перемог у захисті Європи", - акцентував Сибіга.

Теги: #орлик

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