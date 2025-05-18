В Києві чути роботу ППО

Інтерфакс-Україна
Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 27.02.2025
СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

СТАРМЕР: ПУТІН ЗНАЄ, ЩО ЦЯ УГОДА БУДЕ ТРИВАЛОЮ

07:48 06.12.2024
ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

ВТРАТИ ВОРОГА ЗА МИНУЛУ ДОБУ СТАНОВЛЯТЬ 1660 ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ГЕНШТАБ

02:03 06.12.2024
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА НА ДОРОЗІ ВИЯВИЛИ УЛАМКИ БПЛА, ЖЕРТВ І РУЙНУВАНЬ НЕМАЄ, - КЛИЧКО

01:42 18.07.2023
У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

У Львові блискавка уразила два трансформатори, можливі перебої е/е - мер

20:01 06.07.2023
На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

20:19 22.09.2022
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

11:54 18.03.2022
УКРАЇНА У П'ЯТНИЦЮ ОТРИМАЄ ЩЕ EUR300 МЛН МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС – ДОМБРОВСКІС

УКРАЇНА У П'ЯТНИЦЮ ОТРИМАЄ ЩЕ EUR300 МЛН МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС – ДОМБРОВСКІС

10:56 17.03.2022
САНКЦІЇ ЗАХОДУ ЗАПІЗНИЛИСЯ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ВІЙНУ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ВИСТУПАЮЧИ У БУНДЕСТАЗІ

САНКЦІЇ ЗАХОДУ ЗАПІЗНИЛИСЯ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ВІЙНУ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ВИСТУПАЮЧИ У БУНДЕСТАЗІ

17:55 16.03.2022
МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ЗОБОВ'ЯЗАВ РФ НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН ЗОБОВ'ЯЗАВ РФ НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15:47 16.03.2022
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ СТВОРИТИ НОВЕ МІЖНАРОДНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДЕРЖАВ U24 – UNITED FOR PEACE

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ СТВОРИТИ НОВЕ МІЖНАРОДНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДЕРЖАВ U24 – UNITED FOR PEACE

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