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РУС
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Дипломатія
Регіони
Green Deal
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Reform.Energy
Події
03:15
18.05.2025
В КИЄВІ ЧУТИ РОБОТУ ППО
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Теги:
#блискавка
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